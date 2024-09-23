Каждая пятая легковушка с пробегом, которая в августе перешла на украинские номера, – из США

По сравнению с августом 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 83%.

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За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тысячи подержанных легковушек из США. Таким образом, статистика показывает, что каждая пятая подержанная легковушка, которая в августе перешла на украинские номера, была из США. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В то же время, как отмечается, по сравнению с августом 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 83%.

Наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 38%. Гибридные – 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

Средний возраст авто из США с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в прошлом месяце составил 5,5 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

TESLA Model Y – 567 ед.;

TESLA Model 3 – 547 ед.;

FORD Escape – 329 ед.;

TESLA Model S – 265 ед.;

JEEP Cherokee – 259 ед.

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