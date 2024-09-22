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На Дніпропетровщині російський дрон вбив матір і дитину, які їхали у автомобілі

18:33, 22 вересня 2024
У результаті трагедії загинули мати та її 12-річна донька.
На Дніпропетровщині російський дрон вбив матір і дитину, які їхали у автомобілі
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У Нікополі на Дніпропетровщині російський дрон атакував автомобіль, у якому їхала родина з чотирьох осіб. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, у результаті трагедії загинули мати та її 12-річна донька.

У поліції повідомили, що російські окупанти атакували автомобіль ВАЗ, використавши дрон-камікадзе. У результаті атаки автомобіль спалахнув, 12-річна дівчинка, яка перебувала на задньому сидінні, загинула.

Правоохоронці евакуювали з місця обстрілу пораненого 25-річного чоловіка та його 25-річну дружину, яка вже не подавала ознак життя. Їхня 4-річна донька, яка також отримала поранення, була доставлена до медичного закладу.

Вказується, що трагедія сталася під час руху автомобіля однією з вулиць міста.

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