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Аномальна спека та повені – як війна впливає на клімат України

19:21, 22 вересня 2024
2024 рік побив температурні рекорди в Україні.
Аномальна спека та повені – як війна впливає на клімат України
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Цьогоріч Україна зіткнулася з різноманітними природними аномаліями, від екстремальної спеки до повеней, що є наслідком глобальних змін клімату. Крім того, війна, розв’язана росією, ще більше посилює ці проблеми, сприяючи зростанню викидів парникових газів. Про це повідомляє видання Фокус, посилаючись на думки екологів.

2024 рік став роком серйозних кліматичних змін для Європи. Літо побило рекорди температур — у деяких регіонах України, зокрема на півдні, термометри показували до 43°C, а Київ тривалий час залишався під палючим сонцем. Ці погодні умови спричинили посухи та зростання кількості лісових пожеж. У водах Середземного моря також спостерігалися аномальні температури понад 30°C, що негативно вплинуло на морську екосистему та збільшило ризики стихійних лих у прибережних регіонах.

За словами екологині Анни Корягіної з ГО «Екодія», зміни клімату спричинені інтенсивним використанням викопного палива, що призводить до викидів парникових газів і нагрівання атмосфери. Це, в свою чергу, призводить до збільшення кількості екстремальних погодних явищ, таких як засухи, повені та стихійні пожежі.

Окрім цього, війна росії в Україні суттєво впливає на кліматичну ситуацію. За останні два роки через військові дії було викинуто 175 мільйонів тонн вуглекислого газу, що перевищує річні викиди таких країн, як Нідерланди. Згідно з оновленим звітом Ініціативи з обліку парникових газів війни, загальний збиток від російської агресії оцінюється в 32 мільярди доларів.

Корягіна наголошує, що боротьба зі змінами клімату вимагає спільних зусиль усіх країн, оскільки погодні аномалії стають дедалі частішими. Якщо не вживати заходів, наслідки можуть бути катастрофічними.

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