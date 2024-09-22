Попит на нові автомобілі в ЄС в серпні впав до мінімуму за три роки

Негативна динаміка охопила всі основні ринки блоку, свідчать дані ACEA.

Джерело фото: REUTERS/Stephane Nitschke

У серпні цього року в Євросоюзі попит на нові автомобілі був найнижчим за три роки, а продажі електромобілів впали на 44%. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA), пише Reuters.

Як зазначають в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» за даними АСЕА, у минулому місяці на ринках ЄС було реалізовано 643,6 тис. нових легковиків, що на 18% менше, ніж у серпні минулого року.

Негативна динаміка охопила всі основні ринки блоку: Німеччина (-27,8%), Франція (-24,3%), Італія (-13,4%), Іспанія (-6,5%).

Найбільших втрат зазнав сегмент електромобілів (BEV). У порівнянні з минулим роком серпневі продажі BEV скоротились на 44% до 92627 од. А їхня загальна частка ринку знизилася до 14,4% з 21% роком раніше.

Реєстрації плагін-гібридних авто (PHEV) також відзначились значним падінням на 22% - до 45590 од.

Продажі бензинових автомобілів впали на 17% - до 213057 од.

Ринок дизельних автомобілів скоротився на 26% - до 72177 од.

Єдиний сегмент ринку нових авто, що продемонстрував зростання був ринок гібридів (HEV). За місяць європейці купили 201552 од. нових HEV (+6,6%).

З початку року в ЄС було реалізовано 7,2 млн нових легковиків, що на 1,4% більше, ніж торік.

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