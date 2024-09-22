Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

У яких країнах Європи найвищі середні зарплати — топ-10 лідерів

15:23, 22 вересня 2024
Стало відомо, які зарплати у різних країнах Європи.
У яких країнах Європи найвищі середні зарплати — топ-10 лідерів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські біженці через повномасштабне вторгнення рф вимушені були виїхати до країн Європи. Деякі вже знайшли роботу, а деякі ще в пошуках оптимального місця. Було визначено країни з найвищими середніми зарплатами. Про це повідомляє Visit Ukraine.

До топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою входять:

  1. Швейцарія — 8 148 євро;
  2. Норвегія — 7 094 євро;
  3. Данія — 6 068 євро;
  4. Люксембург — 5 462 євро;
  5. Бельгія — 4 511 євро;
  6. Швеція — 4 338 євро;
  7. Фінляндія — 4 031 євро;
  8. Нідерланди — 3 975 євро;
  9. Франція — 3 929 євро;
  10. Німеччина — 3 812 євро.

Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:

  1. Албанія — 422 євро;
  2. Болгарія — 637 євро;
  3. Сербія — 723 євро;
  4. Румунія — 742 євро;
  5. Чорногорія — 844 євро;
  6. Боснія та Герцеговина — 861 євро;
  7. Литва — 880 євро;
  8. Латвія — 1 053 євро;
  9. Угорщина — 1 066 євро;
  10. Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.

Що стосується найвищої погодинної оплати праці, то тут ситуація має такий вигляд:

  1. Норвегія — 54 євро;
  2. Швейцарія — 52 євро;
  3. Данія — 44 євро;
  4. Бельгія — 41 євро;
  5. Швеція — 40 євро.

Найнижча погодинна оплата праці в таких країнах:

  1. Албанія — 2,4 євро;
  2. Болгарія — 4,7 євро;
  3. Сербія — 5,25 євро;
  4. Чорногорія — 5,54 євро;
  5. Боснія та Герцеговина — 5,65 євро.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення – схвалено законопроект

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео