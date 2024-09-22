У яких країнах Європи найвищі середні зарплати — топ-10 лідерів

Українські біженці через повномасштабне вторгнення рф вимушені були виїхати до країн Європи. Деякі вже знайшли роботу, а деякі ще в пошуках оптимального місця. Було визначено країни з найвищими середніми зарплатами. Про це повідомляє Visit Ukraine.
До топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою входять:
Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
Що стосується найвищої погодинної оплати праці, то тут ситуація має такий вигляд:
Найнижча погодинна оплата праці в таких країнах:
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