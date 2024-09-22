У яких країнах Європи найвищі середні зарплати — топ-10 лідерів

Стало відомо, які зарплати у різних країнах Європи.

Українські біженці через повномасштабне вторгнення рф вимушені були виїхати до країн Європи. Деякі вже знайшли роботу, а деякі ще в пошуках оптимального місця. Було визначено країни з найвищими середніми зарплатами. Про це повідомляє Visit Ukraine.

До топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою входять:

Швейцарія — 8 148 євро; Норвегія — 7 094 євро; Данія — 6 068 євро; Люксембург — 5 462 євро; Бельгія — 4 511 євро; Швеція — 4 338 євро; Фінляндія — 4 031 євро; Нідерланди — 3 975 євро; Франція — 3 929 євро; Німеччина — 3 812 євро.

Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:

Албанія — 422 євро; Болгарія — 637 євро; Сербія — 723 євро; Румунія — 742 євро; Чорногорія — 844 євро; Боснія та Герцеговина — 861 євро; Литва — 880 євро; Латвія — 1 053 євро; Угорщина — 1 066 євро; Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.

Що стосується найвищої погодинної оплати праці, то тут ситуація має такий вигляд:

Норвегія — 54 євро; Швейцарія — 52 євро; Данія — 44 євро; Бельгія — 41 євро; Швеція — 40 євро.

Найнижча погодинна оплата праці в таких країнах:

Албанія — 2,4 євро; Болгарія — 4,7 євро; Сербія — 5,25 євро; Чорногорія — 5,54 євро; Боснія та Герцеговина — 5,65 євро.

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