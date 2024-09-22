В Ровенской области мужчина привязал собаку к мотоциклу и тащил ее по дороге — делом занялась полиция

Предварительно известно, что собака жива.

В Ровенской области правоохранители обнаружили факт жестокого обращения с животным. Мужчина привязал собаку к мотоциклу и тащил ее по дороге. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

«Во время мониторинга соцсетей, на одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, где неизвестный мужчина привязал к мотоциклу собаку и волок ее по дороге», – рассказали полицейские.

На место происшествия немедленно отправился полицейский офицер Заречненской теробщины. Обстоятельства и личность злоумышленника устанавливают правоохранители.

Предварительно известно, что собака жива. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований.

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