Практика судів
  1. В Україні

«Другий Місяць»: у Землі у кінці вересня тимчасово з'явиться ще один супутник

15:59, 22 вересня 2024
У Землі з'явиться ще один супутник, але тимчасовий — астероїд 2024 PT5 кружлятиме по орбіті до кінця листопада.
«Другий Місяць»: у Землі у кінці вересня тимчасово з'явиться ще один супутник
Джерело ілюстративного зображення: brutto film / stock.adobe.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З кінця вересня у Земля з’явиться ще один супутник, хоча і тимчасовий. Це буде невеликий астероїд 2024 PT5, який на менш, ніж два місяці стане «міні-Місяцем».

Як пише Gizmodo, вперше система зафіксувала цей об'єкт 7 серпня. Він рухається по траєкторії, на якій його тимчасово захопить земне тяжіння.

Дослідники іспанського Університету Комплутенсе де Мадрид зробили розрахунки, згідно з якими, астероїд обертатиметься навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада.

2024 PT5 дуже крихітний – його ширина становить лише 10 метрів, тому не слід очікувати побачити його неозброєним оком. Навіть не кожен телескоп зможе його показати, оскільки у кращому випадку астероїд матиме відносно тьмяне значення зоряної величини 22, згідно з EarthSky. Об’єкти стають видимими неозброєним оком при величині 6 або нижче.

У статті в Research Notes of the AAS науковці зазначили, що сценарій подвійного місяця є рідкісним для нашої планети, але не нечуваним. Таке сталося в липні 2006 року, коли навколо Землі близько року висів міні-місяць. Ще один об’єкт обертався навколо планети кілька років, перш ніж у травні 2020 року вирвався з-під впливу земного тяжіння. Час від часу Земля притягує різні об'єкти, але зазвичай вони тікають, не зробивши й повного оберту навколо планети.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення – схвалено законопроект

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео