«Другий Місяць»: у Землі у кінці вересня тимчасово з'явиться ще один супутник

У Землі з'явиться ще один супутник, але тимчасовий — астероїд 2024 PT5 кружлятиме по орбіті до кінця листопада.

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З кінця вересня у Земля з’явиться ще один супутник, хоча і тимчасовий. Це буде невеликий астероїд 2024 PT5, який на менш, ніж два місяці стане «міні-Місяцем».

Як пише Gizmodo, вперше система зафіксувала цей об'єкт 7 серпня. Він рухається по траєкторії, на якій його тимчасово захопить земне тяжіння.

Дослідники іспанського Університету Комплутенсе де Мадрид зробили розрахунки, згідно з якими, астероїд обертатиметься навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада.

2024 PT5 дуже крихітний – його ширина становить лише 10 метрів, тому не слід очікувати побачити його неозброєним оком. Навіть не кожен телескоп зможе його показати, оскільки у кращому випадку астероїд матиме відносно тьмяне значення зоряної величини 22, згідно з EarthSky. Об’єкти стають видимими неозброєним оком при величині 6 або нижче.

У статті в Research Notes of the AAS науковці зазначили, що сценарій подвійного місяця є рідкісним для нашої планети, але не нечуваним. Таке сталося в липні 2006 року, коли навколо Землі близько року висів міні-місяць. Ще один об’єкт обертався навколо планети кілька років, перш ніж у травні 2020 року вирвався з-під впливу земного тяжіння. Час від часу Земля притягує різні об'єкти, але зазвичай вони тікають, не зробивши й повного оберту навколо планети.

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