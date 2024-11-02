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Сможет ли ВПЛ одновременно оформить и жилищную субсидию, и субсидию на аренду, – ответ Минсоцполитики

23:00, 2 ноября 2024
Правительство Украины поможет переселенцам в получении субсидии на аренду жилья с 2025 года.
Сможет ли ВПЛ одновременно оформить и жилищную субсидию, и субсидию на аренду, – ответ Минсоцполитики
Источник фото: socportal.info
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Министерство социальной политики Украины ввело новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидию на аренду жилья. Эта инициатива, принятая правительством, направлена на помощь переселенцам, которые не имеют достаточно средств для самостоятельной оплаты аренды.

Субсидию смогут получить семьи ВПЛ, которые тратят на аренду более 30% своих общих доходов. Если семья имеет доходы менее 2 прожиточных минимумов (5840 грн), субсидия будет покрывать больший процент стоимости аренды. Назначение субсидий будет осуществлять Пенсионный фонд Украины, и военнослужащие смогут получать субсидию на аренду одновременно с жилищно-коммунальными субсидиями.

Начало назначения субсидии на аренду жилья запланировано на середину января 2025 года. ВПЛ, которые нуждаются в этой поддержке, смогут подавать заявления на получение субсидии с того времени. Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально в зависимости от доходов семьи, количества членов и стоимости аренды, с учетом региональных различий.

Чтобы получить субсидию, переселенцы должны иметь заключенный арендный договор, который можно оформить в отделениях Пенсионного фонда или онлайн. Государство также будет компенсировать арендодателям налоги с дохода, полученного от аренды.

На начальном этапе программа субсидий на аренду жилья будет реализована в девяти пилотных регионах, где сосредоточено больше всего внутренне перемещенных лиц: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях (кроме территорий, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы).

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ВПЛ субсидия

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