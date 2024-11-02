В Черкасской области нетрезвая водитель врезалась в дерево, травмировав пассажирку

Водитель с 0,68 промилле алкоголя не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Источник фото: полиция в Черкасской области

В селе Степанцы Черкасского района 1 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 26-летняя женщина. Примерно в 11:30 в полицию поступило сообщение об инциденте, после чего на место происшествия выехали следователи, сообщила полиция в Черкасской области.

По предварительным данным, 28-летняя водитель автомобиля «Ford Focus» не справилась с управлением и врезалась в дерево на обочине. В результате аварии пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Полицейские, проверив состояние водителя, обнаружили в ее организме 0,68 промилле алкоголя.

Управляющую автомобилем задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, если это привело к тяжкому телесному повреждению.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

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