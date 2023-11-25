Коли можна викликати «швидку», а коли вона не приїде – роз'яснення

Існує переконання, ніби бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям. Однак, пояснили у Національній службі здоров'я України, це не так.
«Екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини», - пишуть у Нацслужбі здоров'я.
Невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:
- раптовий розлад дихання;
- раптовий біль у ділянці серця;
- сильна кровотеча;
- блювота кров’ю;
- гострий біль у животі;
- ураження струмом чи блискавкою;
- ушкодження в аварії;
- поранення при обстрілах тощо.
При цих та подібних станах потрібно негайно телефонувати 103.
У НСЗУ наголошують, що екстренка не приїздить, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні.
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