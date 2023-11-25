Когда можно вызвать «скорую», а когда она не приедет – разъяснение

В НСЗУ отмечают, что экстренка не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.

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Существует убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызвать при любых проблемах со здоровьем. Однако, объяснили в Национальной службе здоровья Украины, это не так.

«Экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что оказывается в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека», – пишут в Нацслужбе здоровья.

Неотложное состояние – это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в области сердца;

сильное кровотечение;

рвота кровью;

острая боль в животе;

поражение током или молнией;

повреждение в аварии;

ранения при обстрелах и т.д.

При этих и подобных состояниях нужно немедленно звонить 103.

В НСЗУ отмечают, что экстренка не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.

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