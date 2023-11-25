Когда можно вызвать «скорую», а когда она не приедет – разъяснение

Существует убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызвать при любых проблемах со здоровьем. Однако, объяснили в Национальной службе здоровья Украины, это не так.
«Экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что оказывается в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека», – пишут в Нацслужбе здоровья.
Неотложное состояние – это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:
- внезапное расстройство дыхания;
- внезапная боль в области сердца;
- сильное кровотечение;
- рвота кровью;
- острая боль в животе;
- поражение током или молнией;
- повреждение в аварии;
- ранения при обстрелах и т.д.
При этих и подобных состояниях нужно немедленно звонить 103.
В НСЗУ отмечают, что экстренка не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.