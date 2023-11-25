«Паспортный Сервис» начал оформление документов украинцам в Милане в Италии

На период тестирования систем прием граждан осуществляется исключительно в порядке живой очереди.

Источник фото: pasport.org.ua

Из-за полномасштабной российской агрессии тысячи украинцев были вынуждены искать приют за границей. К многочисленной украинской диаспоре в Итальянской Республике – более 230 тысяч человек, которые еще до войны имели там вид на жительство, после 24 февраля 2022 добавилось еще около 180 тысяч украинцев.

Как рассказали в МВД, для улучшения условий пребывания наших граждан за границей Государственная миграционная служба Украины в сотрудничестве с МВД внедряет работу мобильных программно-технических комплексов ГП «Документ» в городе Милан.

В настоящее время два мобильных комплекса осуществляют прием анкет-заявлений на оформление документов по адресу: Via Eugenio Curiel, 25, 20089 Rozzano MI. Centro Commerciale Fiordaliso.

Со временем количество таких микроавтобусов увеличится, пишут в МВД.

Обслуживание посетителей осуществляется с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

На период тестирования систем прием граждан осуществляется исключительно в порядке живой очереди.

Список услуг для украинцев в городе Милан:

оформление ID-карты или заграничного паспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или заграничного паспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

обмен вида на постоянное проживание в Украине;

Обращаем внимание, что оплата услуг в мобильных комплексах производится на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует).

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