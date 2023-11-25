Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег, - закон

Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в черный список, - парламент принял закон.

Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

  1. В Украине

«Паспортный Сервис» начал оформление документов украинцам в Милане в Италии

22:30, 25 ноября 2023
На период тестирования систем прием граждан осуществляется исключительно в порядке живой очереди.
«Паспортный Сервис» начал оформление документов украинцам в Милане в Италии
Источник фото: pasport.org.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Из-за полномасштабной российской агрессии тысячи украинцев были вынуждены искать приют за границей. К многочисленной украинской диаспоре в Итальянской Республике – более 230 тысяч человек, которые еще до войны имели там вид на жительство, после 24 февраля 2022 добавилось еще около 180 тысяч украинцев.

Как рассказали в МВД, для улучшения условий пребывания наших граждан за границей Государственная миграционная служба Украины в сотрудничестве с МВД внедряет работу мобильных программно-технических комплексов ГП «Документ» в городе Милан.

В настоящее время два мобильных комплекса осуществляют прием анкет-заявлений на оформление документов по адресу: Via Eugenio Curiel, 25, 20089 Rozzano MI. Centro Commerciale Fiordaliso.

Со временем количество таких микроавтобусов увеличится, пишут в МВД.

Обслуживание посетителей осуществляется с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

На период тестирования систем прием граждан осуществляется исключительно в порядке живой очереди.

Список услуг для украинцев в городе Милан:

  • оформление ID-карты или заграничного паспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или заграничного паспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
  • обмен вида на постоянное проживание в Украине;

Обращаем внимание, что оплата услуг в мобильных комплексах производится на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва