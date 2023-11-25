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  1. В Україні

«Паспортний Сервіс» розпочав оформлення документів українцям у Мілані в Італії

22:30, 25 листопада 2023
На період тестування систем прийом громадян здійснюється виключно у порядку живої черги.
«Паспортний Сервіс» розпочав оформлення документів українцям у Мілані в Італії
Джерело фото: pasport.org.ua
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Через повномасштабну російську агресію тисячі українців були змушені шукати прихисток за кордоном. До численної української діаспори в Італійській Республіці – понад 230 тисяч осіб, які ще до війни мали там посвідку на проживання, після 24 лютого 2022 року додалося ще близько 180 тисяч українців.

Як розповіли у МВС, задля покращення умов перебування наших громадян за кордоном Державна міграційна служба України у співпраці з МВС запроваджує роботу мобільних програмно-технічних комплексів ДП «Документ» у місті Мілан. 

Наразі два мобільні комплекси здійснюють прийом анкет-заяв на оформлення документів за адресою: Via Eugenio Curiel, 25, 20089 Rozzano MI. Centro Commerciale Fiordaliso.

Згодом кількість таких мікроавтобусів збільшиться, пишуть у МВС.

Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно, з 9:00 до 18:00. 

На період тестування систем прийом громадян здійснюється виключно у порядку живої черги.

Перелік послуг для українців у місті Мілан:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • обмін посвідки на постійне проживання в Україні;

Звертаємо увагу, що оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня).

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