На Одещині патрульних затримали під час отримання хабаря від водія авто, фото

Поліцейських затримали під час отримання 22 тисяч гривень, які вони, за даними слідства, вимагали від водія за не притягнення до відповідальності за керування у стані наркотичного сп’яніння.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області затримали двох поліцейських, які вимагали хабар від водія автомобіля. Про це інформує обласна прокуратура.

Зазначається, що двоє інспекторів патрульної поліції вимагали від водія хабар за не притягнення до відповідальності за керування нібито у стані наркотичного сп’яніння.

Поліцейських затримали одразу після одержання ними 22 тисяч гривень.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення патрульним про підозру та обрання запобіжного заходу.

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