В Одесской области патрульных задержали во время получения взятки от водителя авто, фото

Полицейских задержали при получении 22 тысяч гривен, которые они, по данным следствия, требовали от водителя за не привлечение к ответственности за управление в состоянии наркотического опьянения.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области задержали двух полицейских, требовавших взятку от водителя автомобиля. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что два инспектора патрульной полиции требовали от водителя взятку за не привлечение к ответственности за управление якобы в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские были задержаны сразу после получения ими 22 тысяч гривен.

В настоящее время решаются вопросы сообщения патрульным о подозрении и избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.