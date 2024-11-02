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В каком случае военнослужащего по контракту могут понизить в должности и перевести в резерв

20:54, 2 ноября 2024
На основании письменного приказа командира по личному составу военнослужащего по контракту могут понизить в должности.
В каком случае военнослужащего по контракту могут понизить в должности и перевести в резерв
Источник фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
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Военнослужащего по контракту могут понизить в должности и перевести в резерв на основании письменного приказа командира по личному составу.

Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию безвозмездной правовой помощи, отвечая на вопрос, могут ли военнослужащего по контракту понизить в должности и перевести в резерв.

Как отмечается, такой приказ оформляется на основании соответствующих документов:

  • Служебное представление командира, обосновывающее необходимость понижения или перевода.
  • Аттестационное письмо с выводами о служебном соответствии военнослужащего.
  • Приказ высшего руководства, утверждающий решение на основании указанных документов.

Специалисты отмечают, если конкретные условия установления, изменения или прекращения правовых отношений военнослужащих не указаны прямо в контракте, изменения по личному составу регулируются нормативными актами относительно военной службы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, военнослужащие, имеющие достаточный профессиональный опыт, хорошее состояние здоровья (подтвержденное военно-врачебной комиссией) и желающие продлить службу, могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста на срок до 5 лет (ч. 2. ст. 22 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе»).

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