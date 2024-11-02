В каком случае военнослужащего по контракту могут понизить в должности и перевести в резерв

Военнослужащего по контракту могут понизить в должности и перевести в резерв на основании письменного приказа командира по личному составу.
Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию безвозмездной правовой помощи, отвечая на вопрос, могут ли военнослужащего по контракту понизить в должности и перевести в резерв.
Как отмечается, такой приказ оформляется на основании соответствующих документов:
Специалисты отмечают, если конкретные условия установления, изменения или прекращения правовых отношений военнослужащих не указаны прямо в контракте, изменения по личному составу регулируются нормативными актами относительно военной службы.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, военнослужащие, имеющие достаточный профессиональный опыт, хорошее состояние здоровья (подтвержденное военно-врачебной комиссией) и желающие продлить службу, могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста на срок до 5 лет (ч. 2. ст. 22 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе»).
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