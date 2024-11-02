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В Одессе мужчина выстрелил в шею прохожему, который заступился за женщину

17:27, 2 ноября 2024
Между задержанным и двумя женщинами произошел конфликт, прохожий, ставший очевидцем происшествия, – вступился и получил несколько выстрелов в свою сторону.
В Одессе мужчина выстрелил в шею прохожему, который заступился за женщину
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В Одессе госпитализировали мужчину, в сторону которого произвели несколько выстрелов, когда он заступился за женщину. Пострадавший был госпитализирован с ранением шеи и грудной клетки. Об этом сообщили в полиции.

Как говорится в сообщении, сообщение о стрельбе поступило в полицию 1 ноября поздним вечером около 22:00. Правоохранители предварительно установили, что между мужчиной и двумя женщинами произошел конфликт.

«В результате инцидента мужчина нанес одной из них телесные повреждения. Очевидцем происшествия стал прохожий, вступившийся за женщину. В ответ нарушитель произвел несколько выстрелов в сторону мужчины и с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Мужчину, который стрелял, задержали на соседней улице. Полиция обнаружила у него оружие травматического действия.

Следователи полиции квалифицировали действия фигуранта по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли пистолет.

При осмотре с места происшествия правоохранители также изъяли гильзы. В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства происшествия, отмечают в полиции.

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полиция оружие Одесса

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