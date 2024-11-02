В октябре рынок новых легковушек в Украине продемонстрировал рост, хотя и вялый

В октябре было продано 5,8 тысяч новых легковых авто.

Источник фото: Martin Katler / Unsplash

В течение прошлого месяца в Украине реализовали более 5,8 тысяч новых легковых авто, что составляет всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 58,8 тысяч новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Как отмечается, по отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.

В лидеры рынка новых легковушек вышла французская RENAULT. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий фаворит – TOYOTA оказался на втором месте с 679 реализованными авто.

Третий результат – SKODA 402 ед.

Также в пятерку октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.).

Титул бестселлера месяца снова получил кроссовер RENAULT Duster (749 ед).

Ранее мы писали, что спрос на новые автомобили в ЕС в августе упал до минимума за три года.

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