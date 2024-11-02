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Минюст будет заниматься формированием и ведением реестра принудительно перемещенных детей

21:43, 2 ноября 2024
Реестр станет единственной базой данных относительно депортированных и принудительно перемещенных детей.
Минюст будет заниматься формированием и ведением реестра принудительно перемещенных детей
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Кабинет Министров принял постановление, которым возложил функции формирования и ведения реестра депортированных и принудительно перемещенных детей на Министерство юстиции.

Как отмечают в Минреинтеграции, постановление направлено на урегулирование вопросов защиты прав и интересов детей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией рф против Украины.

Постановлением утвержден Порядок создания, ведения и доступа к реестру, а также предусмотрено создание Межведомственной комиссии по вопросам верификации сведений о детях.

Его будет формировать и вести Министерство юстиции.

Реестр станет единственной базой данных по данной категории детей, будет способствовать обеспечению надлежащей защиты их прав и поддержанию интересов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в МВД ответили, сколько детей считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

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