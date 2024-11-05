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АРМА знайшло нові активи посадовців МСЕК, ТЦК та ВЛК, яких звинувачують у корупції

10:30, 5 листопада 2024
АРМА розшукує потаємне майно посадовців РТЦК та СП, ВЛК та МСЕК, залучених до корупційних схем.
АРМА знайшло нові активи посадовців МСЕК, ТЦК та ВЛК, яких звинувачують у корупції
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За запитами правоохоронних органів Агентство з розшуку та менеджменту активів наразі активно залучене до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які були залучені до корупційних схем.

Зокрема, зазначають у АРМА, мова йде про факти підробки медичної документації для отримання інвалідності особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу.

Так, окрім того майка, яке уже вилучили правоохоронці під час обшуків, АРМА вже розшукало перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їхнього оточення.

Таким чином, перші відпрацьовані агентством запити мають такі результати:

  • 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси);
  • 140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва);
  • 30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо);
  • корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії);
  • мільйони гривень на рахунках в банках;
  • зброю.

У АРМА вказують, що велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами під час повномасштабної війни рф проти України та оформлена на близьких їм осіб. 

Тепер у агентстві очікують на відповідні ухвали судів про передачу вказаних активів в управління АРМА.

Як стало відомо, у Мінсоцполітики повідомили про роботу над впровадженням нової системи соціального страхування – єПотенціал. Як заявили у Міністерстві, команда розробила законопроєкт, який передбачає низку змін.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора призначив службове розслідування після того, як у медіа зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Також напередодні стало відомо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

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