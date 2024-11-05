У Молдові оприлюднили рішення про єврореферендум — тепер зміни внесуть до конституції

До конституції Молдови внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції.

Фото: radiosvoboda.org

У понеділок, 4 листопада, у Молдові було оприлюднене рішення Конституційного суду, який 31 жовтня затвердив результати референдуму про європейську інтеграцію країни, пише Newsmaker.

Рішення з’явилося в Офіційному моніторі і тепер зміни внесуть до конституції.

У документі сказано, що до преамбули конституції будуть додані слова про незворотність європейського шляху Молдови: «підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови і незворотність європейського курсу Молдови, декларуючи європейську інтеграцію стратегічною метою Молдови».

Також до конституції внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції. Її перший пункт свідчитиме, що подальше приєднання до договорів ЄС затверджуватимуть органічним законом. Органічні закони ухвалює парламент більшістю обраних депутатів.

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