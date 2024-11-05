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В Україні створять мережу центрів медицини болю

21:14, 5 листопада 2024
Такі центри з’являться в різних містах України.
В Україні створять мережу центрів медицини болю
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Міністерство охорони здоров’я України працює над створенням в країні центрів для діагностики і лікування гострого та хронічного болю.

Як зазначає відомство, навчання медичних фахівців, які працюватимуть у таких центрах, що з’являться в різних містах України, розпочалося на базі клініки «Феофанія» в Києві.

Перед тим як розпочати лікування, фахівці визначають причину, тип, інтенсивність болю та його вплив на здоров’я пацієнта. Комплексна оцінка включає фізичний, психологічний та соціальний аспекти болю, щоб забезпечити індивідуальний підхід у лікуванні.

У МОЗ зазначають, що у програмі з менеджменту болю передбачено три основні етапи допомоги, засновані на досвіді США: догоспітальний етап, госпітальне лікування та реабілітація. Такий комплексний підхід дозволяє максимально ефективно надавати допомогу пацієнтам із больовим синдромом.

Заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Порхун пояснює, що хронічний біль — поширена проблема як серед військових, так і серед цивільних, але своєчасне та ефективне лікування гострого болю знижує ризик його переходу в хронічний стан, сприяє швидшій реабілітації, зменшує ризики психічних порушень та залежності від опіатів, покращуючи загальне самопочуття пацієнтів.

Скільки центрів медицини болю буде створено наразі у МОЗ не уточнили.

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МОЗ

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