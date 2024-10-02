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Жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних – проект Кабміну

07:50, 2 жовтня 2024
Уряд пропонує брати на військовий облік військовозобов’язаних також жінок, які виявлять таке бажання.
Жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних – проект Кабміну
Фото: armyinform.com.ua
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Жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою будуть братися на військовий облік призовників. Надалі, після проходження базової військової служби, жінок будуть братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Відповідні зміни передбачені законопроектом Кабміну 12076 про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, зміни до закону про мобілізацію та військовий облік передбачають скасування строкової служби з 2025 року та введення нового виду військової служби – базової. Вона стане обов'язковою для чоловіків – громадян України, придатних за станом здоров'я. 

Також законопроект 12076 передбачає, що перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни України чоловічої статі (жіночої статі – добровільно), за винятком курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, поліцейських під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, проходять медичний огляд.

Загалом проектом пропонується:

  • удосконалити деякі питання, пов’язані з наданням можливості громадянам України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, вставати на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном, або особистого прибуття до відповідного районного (міського) ТЦК;
  • виключити із Закону положення щодо утворення та діяльності комісії з питань взяття на військовий облік призовників, необхідності проходити медичний огляд та унормування можливості громадянам, які беруться на облік призовників, проходити електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;
  • визначити поважні причини не взяття громадянина України на військовий облік призовників;
  • унормувати на законодавчому рівні необхідність для громадян України чоловічої статі (жіночої статі – у добровільному порядку) перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки проходити медичний огляд у порядку, що визначається Міністерством оборони України;
  • удосконалити деякі інші питання, пов’язані з:
  • направленням громадян України та проходження ними базової військової служби;
  • взяттям на військовий облік призовників та військовозобов’язаних і зняттям з нього жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу, та інших деяких категорій громадян;
  • надання права командирам військових частин, керівнику розвідувального органу або визначеного ним керівником відповідного підрозділу розвідувального органу, керівнику Центрального управління або регіонального органу СБУ видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – в день призову та зарахування до списків військової частини (підрозділу, органу).

Нагадаємо, базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року:

  • для громадян, які здобувають вищу освіту, - в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) - у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Також зміни до закону про мобілізацію передбачають, що на службу в органи місцевого самоврядування вперше не може вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби. Вимоги до кандидатів на посади державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, прокурорів щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби, починають застосовуватися з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.

Автор: Наталя Мамченко

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