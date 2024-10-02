Женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут брать на военный учет военнообязанных – проект Кабмина

07:50, 2 октября 2024
Правительство предлагает брать на военный учет военнообязанных также женщин, которые изъявят такое желание.
Фото: armyinform.com.ua
Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников. В дальнейшем после прохождения базовой военной службы женщин будут брать на военный учет военнообязанных. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом Кабмина 12076 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки.
Напомним, изменения в закон о мобилизации и военном учете предполагают отмену срочной службы с 2025 года и введение нового вида военной службы – базовой. Она станет обязательной для мужчин – граждан Украины, пригодных по состоянию здоровья.
Также законопроект 12076 предусматривает, что перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), за исключением курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, курсантов заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, полицейских при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, проходят медицинское освидетельствование.
В целом проект предлагает:
- усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, вставать на учет призывников путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином, или личного прибытия в соответствующий районный (городской) ТЦК;
- исключить из Закона положения о создании и деятельности комиссии по вопросам взятия на военный учет призывников, необходимости проходить медицинское освидетельствование и нормирование возможности гражданам, которые берутся на учет призывников, проходить электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;
- определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на военный учет призывников;
- нормировать на законодательном уровне необходимость для граждан Украины мужского пола (женского пола – в добровольном порядке) перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки проходить медицинское освидетельствование в порядке, определяемом Министерством обороны Украины;
- усовершенствовать некоторые другие вопросы, связанные с:
- направлением граждан Украины и прохождение ими базовой военной службы;
- взятием на военный учет призывников и военнообязанных и снятием с него женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу, и других некоторых категорий граждан;
- предоставление права командирам воинских частей, руководителю разведывательного органа или определенного им руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа, руководителю Центрального управления или регионального органа СБУ выдавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – в день призыва и зачисление в списки воинской части (подразделения, органа).
Напомним, базовая общевоенная подготовка, определенная статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:
- для граждан, получающих высшее образование, - в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
- для граждан, планирующих вступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.
Также изменения в закон о мобилизации предполагают, что на службу в органы местного самоуправления впервые не может вступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военного службы. Требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы, начинают применяться со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через год после введения базовой общевойсковой подготовки.
Автор: Наталья Мамченко
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