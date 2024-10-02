Женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут брать на военный учет военнообязанных – проект Кабмина

Правительство предлагает брать на военный учет военнообязанных также женщин, которые изъявят такое желание.

Фото: armyinform.com.ua

Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников. В дальнейшем после прохождения базовой военной службы женщин будут брать на военный учет военнообязанных. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом Кабмина 12076 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки.

Напомним, изменения в закон о мобилизации и военном учете предполагают отмену срочной службы с 2025 года и введение нового вида военной службы – базовой. Она станет обязательной для мужчин – граждан Украины, пригодных по состоянию здоровья.

Также законопроект 12076 предусматривает, что перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), за исключением курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, курсантов заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, полицейских при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, проходят медицинское освидетельствование.

В целом проект предлагает:

усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, вставать на учет призывников путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином, или личного прибытия в соответствующий районный (городской) ТЦК;

исключить из Закона положения о создании и деятельности комиссии по вопросам взятия на военный учет призывников, необходимости проходить медицинское освидетельствование и нормирование возможности гражданам, которые берутся на учет призывников, проходить электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;

определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на военный учет призывников;

нормировать на законодательном уровне необходимость для граждан Украины мужского пола (женского пола – в добровольном порядке) перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки проходить медицинское освидетельствование в порядке, определяемом Министерством обороны Украины;

усовершенствовать некоторые другие вопросы, связанные с:

направлением граждан Украины и прохождение ими базовой военной службы;

взятием на военный учет призывников и военнообязанных и снятием с него женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу, и других некоторых категорий граждан;

предоставление права командирам воинских частей, руководителю разведывательного органа или определенного им руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа, руководителю Центрального управления или регионального органа СБУ выдавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – в день призыва и зачисление в списки воинской части (подразделения, органа).

Напомним, базовая общевоенная подготовка, определенная статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:

для граждан, получающих высшее образование, - в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

для граждан, планирующих вступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.

Также изменения в закон о мобилизации предполагают, что на службу в органы местного самоуправления впервые не может вступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военного службы. Требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы, начинают применяться со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Автор: Наталья Мамченко

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