В Украине частные школы могут готовить операторов дронов — как получить лицензию

Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит создавать сертифицированные частные школы для подготовки операторов дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому необходимы учебные заведения, которые будут давать качественные знания.
С начала полномасштабного вторжения в Украину появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БПЛА», - отметил Федоров.
Теперь учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БпЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.
Чтобы получить лицензию, заведение должно:
Михаил Федоров добавил, что постановление позволит работать только тем учреждениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.