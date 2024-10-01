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В Украине частные школы могут готовить операторов дронов — как получить лицензию

19:51, 1 октября 2024
Учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БПЛА в военных подразделениях.
В Украине частные школы могут готовить операторов дронов — как получить лицензию
Фото: Минобороны
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Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит создавать сертифицированные частные школы для подготовки операторов дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому необходимы учебные заведения, которые будут давать качественные знания.

С начала полномасштабного вторжения в Украину появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БПЛА», - отметил Федоров.

Теперь учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БпЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

Чтобы получить лицензию, заведение должно:

  • проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;
  • иметь 3+ беспилотников для тренировки и сертификации пилотов;
  • иметь учебные программы по подготовке пилотов на этих аппаратах;
  • нанять 3+ сертифицированных инструкторов для обучения.

Михаил Федоров добавил, что постановление позволит работать только тем учреждениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте.

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