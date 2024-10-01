В Україні приватні школи можуть готувати операторів дронів — як отримати ліцензію

Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах.

Фото: Міноборони

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА», — зазначив Федоров.

Відтепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Михайло Федоров додав, що постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті.

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