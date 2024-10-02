У Львові судитимуть директора товариства, який заволодів 900 тис грн

Директор завищив обсяги будівельних робіт та витрат на їх проведення.

У Львові прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо директора одного з товариств, якому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між одним з комунальних підприємств Львова та товариством були укладені договори на постачання, встановлення та налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату. Згідно договору, товариство мало забезпечити роботу системи кондиціонування в частині приміщень комунального підприємства у центрі міста.

«У подальшому, обвинувачений видав завідомо підроблені офіційні документи, які слугували підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. Зокрема це стосувалося завищення обсягів будівельних робіт та витрат на їх проведення», - заявили у прокуратурі.

Замовник на їх основі перерахував вказану суму на рахунок товариства.

Таким чином комунальному підприємству завдано збитків на понад 900 тис грн.

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