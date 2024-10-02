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Во Львове будут судить директора общества, который завладел 900 тыс грн

07:00, 2 октября 2024
Директор завысил объемы строительных работ и затрат на их проведение.
Во Львове будут судить директора общества, который завладел 900 тыс грн
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Во Львове прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из обществ, которому инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и выдачу заведомо ложных официальных документов.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, между одним из коммунальных предприятий Львова и обществом были заключены договоры на поставку, установку и наладку комплексной системы обеспечения микроклимата. Согласно договору, общество должно было обеспечить работу системы кондиционирования в части помещений коммунального предприятия в центре города.

«В дальнейшем обвиняемый выдал заведомо поддельные официальные документы, которые служили основанием для проведения окончательных расчетов между сторонами. В частности, это касалось завышения объемов строительных работ и затрат на их проведение», - заявили в прокуратуре.

Заказчик на их основе перечислил указанную сумму на счет общества.

Таким образом коммунальному предприятию нанесен ущерб более чем на 900 тыс грн.

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прокуратура

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