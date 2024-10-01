Владимир Зеленский обсудил с Кириллом Будановым, какие планы имеют войска рф и какой ответ готовит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с военными чиновниками, готовясь к следующему заседанию в формате «Рамштайн».
В частности, глава государства заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.
Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к «Рамштайну», — коротко подытожил Зеленский.
Также Президент обсудил срочные вопросы с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.
«Все, что видит военная разведка по поводу намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них», — Глава государства рассказал, что обсуждалось на встрече.
Ранее Владимир Зеленский назвал цель следующего заседания в формате «Рамштайн».
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