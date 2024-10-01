В Киевской области суд наказал мужчину, который зарезал и ограбил знакомого

Злоумышленник забрал денежные средства и мобильный телефон погибшего.

В Киевской области суд признал мужчину виновным в разбое и умышленном убийстве по корыстным мотивам.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в марте прошлого года в одном из сел Белоцерковского района Киевской области 43-летний мужчина, освободившись из исправительной колонии, проник в дом своего знакомого и угрожая ножом требовал деньги.

«Получив отказ, осужденный нанес четыре ножевых ранения потерпевшему, от которых он скончался на месте. После этого забрал денежные средства и мобильный телефон погибшего», - сообщили в прокуратуре.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Однако суд, учитывая обоснованные и бесспорные доводы прокуроров, приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

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