В Киевской области суд наказал мужчину, который зарезал и ограбил знакомого

В Киевской области суд признал мужчину виновным в разбое и умышленном убийстве по корыстным мотивам.
Как сообщила Киевская областная прокуратура, в марте прошлого года в одном из сел Белоцерковского района Киевской области 43-летний мужчина, освободившись из исправительной колонии, проник в дом своего знакомого и угрожая ножом требовал деньги.
«Получив отказ, осужденный нанес четыре ножевых ранения потерпевшему, от которых он скончался на месте. После этого забрал денежные средства и мобильный телефон погибшего», - сообщили в прокуратуре.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Однако суд, учитывая обоснованные и бесспорные доводы прокуроров, приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
До вынесения приговора осужденный находился под стражей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.