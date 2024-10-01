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На Київщині суд покарав чоловіка, який зарізав та пограбував знайомого

23:55, 1 жовтня 2024
Зловмисник забрав грошові кошти та мобільний телефон загиблого.
На Київщині суд покарав чоловіка, який зарізав та пограбував знайомого
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На Київщині суд визнав чоловіка винним у розбої та умисному вбивстві з корисливих мотивів.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у березні минулого року в одному із сіл  Білоцерківського району Київської області 43-річний чоловік, звільнившись із виправної колонії, проник до будинку свого знайомого та погрожуючи ножем вимагав гроші.

«Отримавши відмову, засуджений наніс чотири ножові поранення потерпілому, від яких він помер на місці. Після цього, забрав грошові кошти та мобільний телефон загиблого», - повідомили у прокуратурі.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Однак, суд, врахувавши обґрунтовані та беззаперечні доводи прокурорів, засудив чоловіка до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

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Суд прокуратура

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