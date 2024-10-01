Південна Корея заявила про можливість знищення режиму КНДР у випадку застосування нею ядерної зброї

Президент Південної Кореї заявив, що режим північнокорейського лідера Кім Чен Ина буде знищено, якщо він наважиться застосувати ядерну зброю.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль застеріг КНДР від спроби застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Yonhap.

«Наші військові негайно дадуть відсіч провокаціям Північної Кореї, спираючись на свій потужний бойовий потенціал і постійну готовність», - заявив Юн.

За його словами, якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, «вона зіткнеться з рішучою і приголомшливою відповіддю наших військових і південнокорейсько-американського альянсу». «Цей день стане кінцем північнокорейського режиму», - наголосив він.

Крім того, південнокорейський лідер засудив погрози Пхеньяна щодо застосування ядерної зброї та ракет, а також інші провокаційні дії, такі як закидання сміттєвих кульок та атаки на системи GPS.

«Вони зайшли так далеко, що висунули теорію «двох ворожих держав», навіть заперечуючи можливість возз'єднання», - підкреслив Юн Сок Йоль.

Президент Південної Кореї закликав режим Кім Чен Ина відмовитися від «ілюзій» про те, що ядерна зброя гарантує його безпеку, пообіцявши побудувати сильну армію і зміцнити безпеку на основі міцного альянсу з США, а також тристороннього співробітництва за участю Японії.

«Фальшивий мир, заснований на добрій волі ворога, є нічим іншим, як міражем, - додав Юн. - Історія довела, що єдиний спосіб зберегти мир - це зміцнення нашої могутності, щоб ворог не міг наважитися кинути нам виклик».

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