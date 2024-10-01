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На Черкащині судитимуть двох чоловіків за ухилення від мобілізації

23:34, 1 жовтня 2024
Ухилянтам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
На Черкащині судитимуть двох чоловіків за ухилення від мобілізації
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальні акти  відносно двох чоловіків, які намагалися ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 35-річний та 55-річний чоловіки будучи придатними до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явились до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, хоча були завчасно попереджені про необхідність явки.

«Тим самим ухилились від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - написали у прокуратурі.

Там додали, що у разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк підготував зміни, які можуть спростити арешт і стягнення коштів виконавчою службою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

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Суд прокуратура

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