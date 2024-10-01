В Черкасской области будут судить двух мужчин за уклонение от мобилизации

Уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В Черкасской области в суд направлены обвинительные акты в отношении двух мужчин, которые пытались уклониться от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 35-летний и 55-летний мужчины, будучи пригодными к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явились в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, хотя были заранее предупреждены о необходимости явки.

«Тем самым уклонились от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период», - написали в прокуратуре.

Там добавили, что в случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества.

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