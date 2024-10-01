Южная Корея заявила о возможности уничтожения режима КНДР в случае применения им ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол предостерег КНДР от попытки применения ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap.

«Наши военные немедленно дадут отпор провокациям Северной Кореи, опираясь на свой мощный боевой потенциал и постоянную готовность», - заявил Юн.

По его словам, если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, «она столкнется с решительным и потрясающим ответом наших военных и южнокорейско-американского альянса». «Этот день станет концом северокорейского режима», - подчеркнул он.

Кроме того, южнокорейский лидер осудил угрозы Пхеньяна по применению ядерного оружия и ракет, а также другие провокационные действия, такие как заброс мусорных шаров и атаки на системы GPS.

«Они зашли так далеко, что выдвинули теорию «двух враждебных государств», даже отрицая возможность воссоединения», - подчеркнул Юн Сок Йол.

Президент Южной Кореи призвал режим Ким Чен Ина отказаться от «иллюзий» о том, что ядерное оружие обеспечивает его безопасность, пообещав построить сильную армию и укрепить безопасность на основе крепкого альянса с США, а также трехстороннего сотрудничества с участием Японии.

«Фальшивый мир, основанный на доброй воле врага, не что иное, как мираж, - добавил Юн. – История доказала, что единственный способ сохранить мир – это укрепление нашего могущества, чтобы враг не мог решиться бросить нам вызов».