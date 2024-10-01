Володимир Зеленський обговорив із Кирилом Будановим, які плани мають війська рф та яку відповідь готує Україна

Начальник ГУР Кирило Буданов доповідав Президенту інформацію української розвідки.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовими високопосадовцями, готуючись до наступного засідання у форматі «Рамштайн».

Зокрема, Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до «Рамштайну», — коротко підсумував Зеленський.

Також Президент обговорив нагальні питання із начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

«Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них», — Глава держави розповів, що обговорювалося на зустрічі.

Раніше Володимир Зеленський назвав мету наступного засідання у форматі «Рамштайн».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.