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Олаф Шольц рассказал Владимиру Зеленскому детали своего звонка Путину

15:05, 29 ноября 2024
Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли.
Олаф Шольц рассказал Владимиру Зеленскому детали своего звонка Путину
Источник фото: Getty Images
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Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом обсудил двусторонние шаги и шаги партнеров, которые могут усилить Украину. В свою очередь Шольц рассказал Президенту о деталях своего звонка российскому диктатору.

«Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил за лидерство в помощи Украине системами ПВО – очень эффективными «петриотами» и IRIS-T, уже спасшими тысячи жизней. Благодарен канцлеру за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет вынуждать Россию к настоящему миру.

По словам Владимира Зеленского, канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину.

«Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны к мир, и что мир возможен только благодаря силе», - подчеркнул Президент.

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Германия Украина война Владимир Зеленский Олаф Шольц

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