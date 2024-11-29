Олаф Шольц рассказал Владимиру Зеленскому детали своего звонка Путину

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли.

Источник фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом обсудил двусторонние шаги и шаги партнеров, которые могут усилить Украину. В свою очередь Шольц рассказал Президенту о деталях своего звонка российскому диктатору.

«Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил за лидерство в помощи Украине системами ПВО – очень эффективными «петриотами» и IRIS-T, уже спасшими тысячи жизней. Благодарен канцлеру за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет вынуждать Россию к настоящему миру.

По словам Владимира Зеленского, канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину.

«Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны к мир, и что мир возможен только благодаря силе», - подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.