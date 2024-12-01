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У Грузії поновилися протести – демонстранти застосували кулемети з феєрверків проти водометів, відео

08:18, 1 грудня 2024
У Грузії відновилися мітинги після рішення влади відмовитися від переговорів про вступ в ЄС до 2028 року.
У Грузії поновилися протести – демонстранти застосували кулемети з феєрверків проти водометів, відео
Джерело фото: Reuters
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В грузинській столиці Тбілісі проходить акція протесту проти рішення відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як пишуть у медіа, силовики застосували водомети для розгону протестувальників.  Учасники протесту відповіли піротехнікою.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на платформі X прокоментувала чергову спробу спецназу розігнати масову акцію протесту у Тбілісі:

«Ще одна жорстока ніч у Тбілісі. Нелегітимний уряд вдається до незаконних засобів, щоб змусити замовкнути грузинів, які твердо стоять за свій конституційний, європейський вибір».

Також, як пише «Ехо Кавказа», у мережу потрапили кадри з пожежниками, які вилили на землю воду, яка призначалася для розгону акції у Тбілісі.

Джерело відео: Ехо Кавказа, JAMnews

 

Зазначимо, увечері 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

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Грузія

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