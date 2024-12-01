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В Грузии возобновились протесты – демонстранты применили пулеметы из фейерверков против водометов, видео

08:18, 1 декабря 2024
В Грузии возобновились митинги после решения властей отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
В Грузии возобновились протесты – демонстранты применили пулеметы из фейерверков против водометов, видео
JAMnews Источник фото: Reuters
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В грузинской столице Тбилиси проходит акция протеста против решения отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как пишут в СМИ, силовики применили водометы для разгона протестующих. Участники протеста ответили пиротехникой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X прокомментировала очередную попытку спецназа разогнать массовую акцию протеста в Тбилиси:

«Еще одна жестокая ночь в Тбилиси. Нелегитимное правительство прибегает к незаконным средствам, чтобы заставить замолчать грузин, твердо стоящих за свой конституционный, европейский выбор».

Также, как пишет «Эхо Кавказа», в сеть попали кадры с пожарными, которые вылили на землю воду, предназначавшуюся для разгона акции в Тбилиси.

Источник видео: Эхо Кавказа, JAMnews

Отметим, у вечером 28 ноября в Тбилиси начался митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению в ЕС. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

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Грузия

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