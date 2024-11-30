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Владимир Зеленский согласился записать подкаст с американским интервьюером Лексом Фридманом

21:52, 30 ноября 2024
Владимир Зеленский даст 3-часовое интервью Лексу Фридману.
Владимир Зеленский согласился записать подкаст с американским интервьюером Лексом Фридманом
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Президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Фридман написал пост в соцсети Х: «Я хотел бы сделать с Президентом Зеленским 3-х часовой подкаст. Я приеду в Киев ради этого. Давайте сделаем это», на который Глава государства ответил: «Договорились. До встречи в Украине.

Напомним, Лекс Фридман брал интервью у бизнесмена Илона Маска, избранного президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милея и других. Только в YouTube у него более 4 миллиона подписчиков.

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Владимир Зеленский

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