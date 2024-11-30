В Сирии предпринимается попытка госпереворота — что сейчас известно

Некоторые журналисты и военкоры заявили, что в Сирии готовится военный переворот.

Фото: bbc.com

В Сирии после успехов в провинциях Алеппо и Идлиб повстанцы двинулись в сторону города Хама, пишет Anadolu.

В свою очередь войска сирийского диктатора Башара Асада заблокировали аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, утверждает Reuters.

Также стало известно, что у президентского дворца Асада началась стрельба. Отмечается, что в столкновениях могут участвовать разные фракции Сирийской арабской армии, что может указывать на военный переворот, возглавляемый Республиканской гвардией.

Официальной информации от Сирийского телевидения или радио по этому поводу пока нет.

«Идут ожесточенные столкновения между Сирийской республиканской гвардией и Четвертой дивизией в Дамаске. Столкновения сосредоточены в столице, особенно в районе Кафр-Суса», – сообщает турецкий журналист Рагиб Сойлу.

Местные военкоры также заявили, что в стране готовится военный переворот. Кроме этого, в арабоязычных соцсетях сообщается о падении города Хама.

Официального заявления местных властей пока нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.