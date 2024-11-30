В центре Киева 1 декабря ограничат движение транспорта — известна причина

В столице будут перекрывать движение в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В воскресенье, 1 декабря, в центральной части Киева временно ограничат дорожное движение. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

«1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города», - говорится в сообщении.

Граждан просят учесть указанную информацию при перемещении по городу.

Напомним, с 28 ноября в столице возобновил работу временный трамвайный маршрут №16-К и автобусный №11-ТК. В то же время движение автобуса № 16-Т закрыли.

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