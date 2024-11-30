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Байден заявил, что его администрация сотрудничает с ФБР по расследованию угроз команде Трампа

21:19, 30 ноября 2024
Нескольким членам команды избранного президента США Дональда Трампа поступали угрозы применения силы и взрывных устройств.
Байден заявил, что его администрация сотрудничает с ФБР по расследованию угроз команде Трампа
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Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация работает с ФБР по вопросу расследования угроз команде новоизбранного главы государства Дональда Трампа, пишет Reuters.

По данным агентства, на этой неделе в адрес законодателей и нескольких членов команды Дональда Трампа поступили угрозы о применении силы и взрывных устройств.

Член команды представителей Сет Магазинер заявил 29 ноября, что его дом угрожали взорвать. Это произошло на следующий день после того, как шесть законодателей-демократов из Коннектикута сообщили об аналогичных угрозах во время празднования Дня благодарения.

Пит Хегсет, избранный Трампом на пост министра обороны США, и Ли Зелдин, избранный новоизбранным президентом США на должность руководителя Агентства по охране окружающей среды, также находились среди кандидатов, в адрес которых поступали угрозы заложенных бомб.

Джо Байден добавил, что рассчитывает снова поговорить с Дональдом Трампом во время переходного периода.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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