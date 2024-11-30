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Байден заявив, що його адміністрація співпрацює з ФБР щодо розслідування погроз команді Трампа

21:19, 30 листопада 2024
Кільком членам команди обраного президента США Дональда Трампа надходили погрози про застосування сили та вибухових пристроїв.
Байден заявив, що його адміністрація співпрацює з ФБР щодо розслідування погроз команді Трампа
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Президент США Джо Байден повідомив, що його адміністрація працює з ФБР у питанні розслідування погроз команді новообраного глави держави Дональда Трампапише Reuters.

За даними агентство, що цього тижня на адресу законодавців та кількох членів команди Дональда Трампа надійшли погрози про застосування сили та вибухових пристроїв.

Член команди представників Сет Магазинер заявив 29 листопада, що його будинок погрожували підірвати. Це сталося наступного дня після того, як шість законодавців-демократів із Коннектикуту повідомили про аналогічні загрози під час святкування Дня подяки.

Піт Хегсет, обраний Трампом на пост міністра оборони США, і Лі Зелдін, обраний новообраним президентом США на посаду керівника Агентства з охорони навколишнього середовища, також були серед кандидатів, на адресу яких надходили погрози про закладені бомби.

Джо Байден додав, що розраховує знову поговорити з Дональдом Трампом під час перехідного періоду.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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