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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади та назвала причину

20:22, 30 листопада 2024
Президентка Грузії повідомила, що залишиться на посаді до обрання легітимного парламенту.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади та назвала причину
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження через те, що парламент країни, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника, передає «Ехо Кавказу».

Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту, який сформували за результатами парламентських виборів наприкінці жовтня. На її думку, саме тому цей парламент не зможе обрати й нового президента.

«Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки законно не оберуть парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами й буду з вами», — сказала грузинська президентка.

Вона також додала, що завтра проведе зустріч з представниками громадськості і політичними партіями.

«Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства. Разом ми виконаємо роботу, уявимо майбутнє, якого незабаром досягнемо завдяки новим виборам», – підкреслила Зурабішвілі.

Термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб.

Партія влади Грузії «Грузинська мрія» висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Нагадаємо, громадяни Грузії виходять на акції протесту через рішення «Грузинської мрії» відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

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Грузія

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