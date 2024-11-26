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Парламент Грузії затвердив дату виборів президента, на них вперше голосуватиме не населення

12:42, 26 листопада 2024
Президента Грузії вперше обиратимуть по новій системі.
Парламент Грузії затвердив дату виборів президента, на них вперше голосуватиме не населення
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Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня у будівлі парламенту. Вперше президента Грузії обере не населення, а Виборча колегія, пише «Ехо Кавказу».

Другий тур виборів, у разі потреби, відбудеться того ж дня. Інавгурація президента відбудеться 29 грудня. Проект схвалили на пленарному засіданні 80 голосами. 

Уперше в Грузії президента оберуть непрямим шляхом. Це повинна зробити колегія виборників із 300 осіб.

Саломе Зурабішвілі була останньою президенткою, яку обрали прямим голосуванням на загальних виборах. Її повноваження припиняються в грудні 2024 року.

Вибори президента Грузії відбудуться в Палаці парламенту. Обраним у першому турі виборів вважається кандидат, який набрав щонайменше дві третини голосів.

Якщо президента не вдалося обрати в першому турі, у другому турі голосування проводять між двома кандидатами з найкращими результатами в першому турі. Обраним у другому турі вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і бойкотує роботу парламенту.  

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Грузія

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