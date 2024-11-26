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Парламент Грузии утвердил дату выборов президента, на них впервые будет голосовать не население

12:42, 26 ноября 2024
Президента Грузии впервые будут выбирать по новой системе.
Парламент Грузии утвердил дату выборов президента, на них впервые будет голосовать не население
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Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря в здания парламента. Впервые президента Грузии изберет не население, а Избирательная коллегия, пишет «Эхо Кавказа».

Второй тур выборов, в случае необходимости, состоится в тот же день. Инаугурация президента состоится 29 декабря. Проект был одобрен на пленарном заседании 80 голосами.

Впервые в Грузии президента изберут косвенным путем. Это должна сделать коллегия избирателей из 300 человек.

Саломе Зурабишвили была последним президентом, которую избрали прямым голосованием на всеобщих выборах. Ее полномочия прекращаются в декабре 2024 года.

Выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента. Избранным в первом туре выборов считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов.

Если президента не удалось избрать в первом туре, во втором туре голосование проводятся между двумя кандидатами с лучшими результатами в первом туре. Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и бойкотирует работу парламента.

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Грузия

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