Практика судів
  1. В Україні

Правове регулювання відповідальності за порушення санкцій в Україні — що треба знати

18:05, 26 листопада 2024
У дослідженні розглянуто питання правового регулювання відповідальності за порушення санкцій в Україні та запровадження ефективних механізмів запобігання їх обходу та уникненню.
Правове регулювання відповідальності за порушення санкцій в Україні — що треба знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідницька служба Верховної Ради України оприлюднила парламентське дослідження щодо правового регулювання відповідальності за порушення санкцій в Україні.

Міжнародно-правові санкції як ефективний інструмент підтримки міжнародного правопорядку є одним із найчастіше використовуваних засобів примусу для захисту міжнародного миру та безпеки. За останні півстоліття санкції еволюціонували від інституту міжнародно-правової відповідальності до самостійного ефективного правоохоронного інституту в системі міжнародного права, який став дієвим засобом міжнародної спільноти у протидії державам-агресорам та ефективним методом колективного впливу.

Ключовими міжнародними суб’єктами накладення санкцій є Рада Безпеки ООН, Європейський Союз, а також окремі держави. На практиці санкції зазвичай спочатку вводяться Радою Безпеки ООН, а потім ухвалюються ЄС у формі рішень і постанов Ради ЄС. Індивідуальні країни при цьому незалежні у своїй санкційній поведінці, проте для досягнення максимального ефекту вона потребує узгодження з рішеннями держав-партнерів. Метою застосування санкцій може бути зміна небажаної поведінки, обмеження можливостей для небажаної поведінки або утримання інших країн від вибору небажаного курсу дій.

Із початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України тема санкцій набула важливого значення, а санкційний тиск на державу-агресора є одним із ключових чинників перемоги України у війні. Так, станом на кінець серпня 2024 року Радою ЄС введено вже чотирнадцять пакетів економічних та індивідуальних санкцій у зв’язку з військовою агресією Росії. Санкції як інструмент довгострокових дій, політичний, економічний та інший ефект від застосування яких зазвичай настає лише через тривалий час після їх впровадження, потребують постійного моніторингу їх виконання.

Так, досвід запровадження санкцій проти Росії багатьма державами та низкою міжнародних організацій, а також специфіка механізмів їх реалізації підтверджує той факт, що в сучасних умовах росія шукає все більше можливостей обходу санкцій.

Основним завданням для України та міжнародної спільноти залишається запровадження ефективних механізмів запобігання обходу та уникненню санкцій, що, своєю чергою, зумовлює необхідність дослідження правового регулювання підстав відповідальності за порушення санкцій в Україні.

У дослідженні розглянуто питання правового регулювання відповідальності за порушення санкцій в Україні та запровадження ефективних механізмів запобігання їх обходу та уникненню. Окреслено основні параметри сучасної санкційної політики, проаналізовано законодавство Європейського Союзу щодо забезпечення дієвості санкційного механізму в частині встановлення мінімальних правил стосовно визначення кримінальних правопорушень та покарань за порушення цих обмежувальних заходів ЄС.

Узагальнено перспективи гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, зокрема стосовно запровадження підстав кримінальної відповідальності за порушення обмежувальних заходів.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України санкції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У команді Дональда Трампа провели внутрішню перевірку щодо його головного юриста Бориса Епштейна – WP

Дональд Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив гроші у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб – The Washington Post.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва