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Факт перебування у розшуку за порушення військового обліку блокуватиме можливість бронювання

12:20, 26 листопада 2024
Чоловіки, які не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку не зможуть розраховувати на бронювання.
Факт перебування у розшуку за порушення військового обліку блокуватиме можливість бронювання
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Якщо військовозобов’язаний перебуває у розшуку, він не зможе розраховувати на бронювання. Відповідні уточнюючі зміни виклав уряд у новій редакції Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів від 22 листопада 2024 р. №1332.

Так, бронювання військовозобов’язаних здійснюється засобами Порталу Дія за списками, які формуються керівником державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи або уповноваженою ним особою.

Бронювання військовозобов’язаних, які працюють в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, та військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за списками, які формуються уповноваженою особою Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання:

  • зазначених органів — щодо військовозобов’язаних, які в них працюють;
  • Секретаріату Кабінету Міністрів України — щодо військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Бронювання військовозобов’язаних, які працюють у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, здійснюється засобами Порталу Дія за списками, які формуються уповноваженою особою МЗС на підставі обґрунтованого подання центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, відповідального за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

Як зазначено у змінах, протягом 72 годин з моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

  • перебуває на військовому обліку;
  • перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;
  • займає посаду на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі, за якою йому нараховано заробітну плату за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5 (тобто, 20 тисяч грн). Це не стосується державних і комунальних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі або перебувають у комунальній власності, та господарських товариств, більше 50% акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави або комунальної власності в яких становить 100%);
  • уточнив персональні дані (передбачені законом про посилення мобілізації, тобто, актуальну адресу, номер телефону та електронну пошту);
  • не перебуває у розшуку.

Таким чином, якщо особа внесена до списків розшуку, то вона не зможе розраховувати на бронювання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Разом із тим, новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати. При цьому нова редакція порядку не досить чітко визначає – стосовно кого саме міністр може ухвалити рішення про збільшення частки заброньованих.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

Автор: Наталя Мамченко

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бронювання військовий облік

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