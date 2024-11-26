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Факт пребывания в розыске за нарушение военного учета будет блокировать возможность бронирования

12:20, 26 ноября 2024
Мужчины, не уточнившие персональные данные или находящиеся в розыске, не смогут рассчитывать на бронирование.
Факт пребывания в розыске за нарушение военного учета будет блокировать возможность бронирования
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Если военнообязанный находится в розыске, он не сможет рассчитывать на бронирование. Соответствующие уточняющие изменения изложило правительство в новой редакции Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 22 ноября 2024 г. №1332.

Так, бронирование военнообязанных осуществляется средствами Портала Дия по спискам, формируемым руководителем государственного органа, критически важного предприятия, критически важного учреждения или уполномоченным им лицом.

Бронирование военнообязанных, работающих в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, и военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, в случае отсутствия у них кода согласно ЕГРПОУ осуществляется средствами Портала Дия по спискам, формируемым уполномоченным лицом Минэкономики на основании обоснованного представления:

  • указанных органов — относительно военнообязанных, работающих в них;
  • Секретариата Кабинета Министров Украины — по военнообязанным, являющимся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи.

Бронирование военнообязанных, работающих в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины, осуществляется средствами Портала Дия по спискам, формируемым уполномоченным лицом МИД на основании обоснованного представления центрального органа исполнительной власти, другого государственного органа, ответственного за исполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях

Как указано в изменениях, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов перевод военнообязанного на специальный военный учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, если военнообязанный:

  • состоит на военном учете;
  • находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;
  • занимает должность на критически важном предприятии, в критически важном учреждении, по которому ему начислена заработная плата за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5 (т.е. 20 тысяч грн ). Это не касается государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству или находятся в коммунальной собственности, и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства или коммунальной собственности, в которых составляет 100%);
  • уточнил персональные данные (предусмотренные законом об усилении мобилизации, то есть актуальный адрес, номер телефона и электронная почта);
  • не находится в розыске.

Таким образом, если лицо внесено в списки розыска, то оно не сможет рассчитывать на бронирование.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Вместе с тем новый порядок бронирования предоставляет министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать. При этом новая редакция порядка недостаточно четко определяет – по отношению к кому именно министр может принять решение об увеличении доли забронированных.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Автор: Наталя Мамченко

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бронирование воинский учет

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Мужчины, не уточнившие персональные данные или находящиеся в розыске, не смогут рассчитывать на бронирование.

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